Les forêts vaudoises sont sous-exploitées et les entreprises de la filière bois manquent d’espace pour développer les produits issus de ces forêts. Cette branche économique souffre qu’on importe des produits semi-finis de l’étranger, moins chers. Et on exporte des déchets de bois. Tout ça par camions bruyants et polluants.

En mars de cette année, s’exprimant au sujet du Mormont et de la production de ciment par Holcim – industrie générant de grosses quantités de CO₂ -, Béatrice Métraux, conseillère d’État chargée de l’Environnement, déclarait dans nos colonnes qu’il fallait mettre l’accent sur des matériaux alternatifs comme le bois.

«Nous y travaillons dans le cadre du Plan climat.» Mais concrètement, le développement d’un projet de Pôle Bois, qui répondrait aux attentes des acteurs de la filière et du Plan climat, est bloqué depuis des années par des injonctions administratives liées à la fiscalité et à l’aménagement du territoire.

Les enjeux fonciers et financiers sont au centre du problème pour des entreprises qui ont besoin de surfaces à bas prix car leurs activités sont peu rentables au mètre carré.

«Sans un outil performant, il est impossible de faire face à la concurrence internationale. Pourquoi ne pas ouvrir des zones agricoles au stockage?» demandent les exploitants du bois, qui n’ont rien à voir avec des promoteurs immobiliers spéculant sur la valeur du terrain. «On frise l’absurde», selon Daniel Rossellat.

Au terme de la COP26, Bertrand Piccard, au TJ de la RTS, déclarait: «S’il n’y a pas un cadre légal qui évolue au même rythme que les solutions, on restera dans de grandes palabres.»

Vu l’urgence climatique, il y a sans doute moyen d’accélérer les projets prioritaires pour l’économie locale et l’écologie. Le Pôle Bois de l’Ouest vaudois en fait partie.

