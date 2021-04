Système D à Lausanne – Une infirmière frontalière dort dans son camping-car Delphine* est intérimaire au CHUV. Plutôt que de faire les allers-retours, elle a opté pour une «expérience alternative»: la vie en van, malgré les risques. Corentin Chauvel

Lorsqu’elle travaille la nuit, l’infirmière vient se reposer dans son camion, près d’une forêt de la périphérie lausannoise. Florian Cella/24 heures

Comme après chaque longue nuit passée au CHUV, où elle est infirmière intérimaire, Delphine* est venue parquer son camping-car à l’orée d’une forêt de la périphérie de Lausanne. Là, elle vient de s’offrir un repos bien mérité, à peine dérangée par le bruit des oiseaux et des chevaux qui passent à proximité. Un mode de vie atypique que la Française de 28 ans pense être la seule à avoir adopté au sein du grand hôpital vaudois, qu’elle a intégré en février.

Vivant entre Annemasse et Genève, son emploi du temps très aléatoire, avec des services de 12 heures de jour comme de nuit, lui a rapidement imposé de rester dormir à Lausanne. «Au début, je rentrais en voiture, mais c’est dangereux, surtout après trois nuits d’affilée et une heure vingt de route. Je me suis dit que je n’avais pas envie de me foutre en l’air en rentrant du travail, ça n’en vaut pas la peine», explique la jeune maman de jumeaux.