Soins à domicile – Une infirmière licenciée après le décès d’une patiente Prévenue d’homicide par négligence, puis mise hors de cause, l’infirmière a perdu son poste. Une décision critiquée par la justice. Fedele Mendicino

L ’ IMAD reproche à l’infirmière d ’ avoir débranché l ’ appareillage de la patiente , notamment un dispositif d ’ oxygénation , en l’emmenant aux toilettes. ENRICO GASTALDELLO

Une infirmière genevoise a été prévenue d’homicide par négligence en 2019, après le décès d’une patiente. Selon nos renseignements, cette procédure pénale est désormais classée. «Elle a été blanchie», confirme son avocat, Me Robert Assaël. En revanche cette femme, qui travaillait à l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), a été licenciée. Mais la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) juge cette décision contraire au droit.

La fonctionnaire, que nous appellerons Rose, est très engagée et expérimentée, précise l’arrêt de la Chambre administrative. «Excellente formatrice des apprentis et élèves infirmiers, elle ne méritait pas d’être jetée comme une malpropre après avoir servi à satisfaction pendant plus de vingt ans», ajoute son défenseur.