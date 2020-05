Grand Conseil vaudois – Une initiative à 300 millions pour la transition énergétique Pour aider la relance économique, le Vert Vassilis Venizelos propose d’injecter 300 millions dans le fonds sur l’énergie. Son initiative parlementaire est, théoriquement, soutenue par une majorité de députés. Renaud Bournoud

le chef du groupe des Verts au Grand Conseil a déposé une initiative parlementaire pour investir un «montant exceptionnel» de 300 millions dans le fonds sur l’énergie. Keystone

Il est rare que le parlement fasse des propositions sur des montants aussi conséquents. Il est encore plus rare de voir le Conseil d’État se laisser imposer une telle dépense. Mais la période est particulière. Mardi, le chef du groupe des Verts au Grand Conseil, Vassilis Venizelos, a déposé une initiative parlementaire pour investir un «montant exceptionnel» de 300 millions dans le fonds sur l’énergie. Cette manne financière doit permettre de subventionner la rénovation des bâtiments, mais aussi favoriser l’innovation en matière de transition énergétique. Ces 300 millions viendraient en plus de l’augmentation de la taxe sur électricité déjà votée par le parlement pour renflouer ce fonds.

«L’objectif est double: d’une part relancer l’économie et de l’autre accélérer la transition énergétique», résume Vassilis Venizelos. L’initiative est l’objet parlementaire le plus contraignant pour l’Exécutif. Celle du chef du groupe des Verts est cosignée par ses homologues socialistes, POP-Solidarités, PDC-Vaud Libre et Vert’libéral. Sur le papier, le texte est donc soutenu par une courte majorité de 76 députés sur 150.

Une courte majorité

«Au fond, il y a eu une répétition générale lors du dernier débat budgétaire avec un amendement à 24 millions pour la rénovation énergétique des bâtiments qui n’est pas passé pour seulement quelques voix, rappelle Vassilis Venizelos. Là, je propose 300 millions qui pourraient déployer leurs effets sur dix ans. Je pense qu’il y a une majorité au parlement pour soutenir cette initiative.» Justement, lors du débat budgétaire de décembre dernier, le Conseil d’État s’était fermement opposé à cet amendement. Au final, il avait manqué des voix dans les rangs socialistes.

Il n’est pas sûr que le gouvernement se laisse faire cette fois. D’autant plus que le texte de l’initiative suggère où aller puiser l’argent, comme les dividendes de la BNS (249,3 millions) ou le solde de la réserve des préfinancements de la RIE III (206 millions). «J’imagine que le ministre des Finances va nous dire que les caisses sont vides, raison pour laquelle l’initiative propose différentes pistes de financement, comme le recours à l’emprunt par exemple», note le Vert. Si l’initiative passe la rampe au Grand Conseil, le Conseil d’État aura encore une marge de manœuvre en proposant un contre-projet.