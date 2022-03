Fronde contre le service public – Une initiative en faveur d’une redevance à 200 francs présentée La SSR a réagi au texte de ce comité bourgeois et interpartis, parlant d’une «attaque» contre le service public.

Un comité veut abaisser la redevance Serafe de la radio et de la télévision de 335 à 200 francs par an. KEYSTONE

Un comité bourgeois et interpartis veut abaisser la redevance Serafe de la radio et de la télévision de 335 à 200 francs par an. Ses représentants ont présenté mardi à Berne l’initiative populaire intitulée «200 francs, ça suffit». Le texte est clairement dirigé contre la SSR, une attaque que cette dernière combattra.

«La redevance obligatoire des ménages privés et des entreprises en faveur de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) ne reflète plus depuis longtemps la consommation médiatique en Suisse, a affirmé mardi devant les médias le conseiller national Thomas Matter (UDC/ZH).

Une «attaque»

Dans un communiqué, la SSR dit prendre note de «cette attaque» contre le service public, qui intervient quatre ans après le net rejet par le peuple de l’initiative «No Billag», en mars 2018. À plus de 70%, la population avait alors confirmé la volonté de conserver un service public fort. La SSR est prête à démontrer une nouvelle fois sa contribution à la société suisse, écrit-elle mardi.

Le comité a officiellement déposé le texte de l’initiative auprès de la Chancellerie fédérale pour examen. Une fois celui-ci effectué, la récolte de signatures pourra démarrer.

