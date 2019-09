«Rien n’a changé depuis l’affaire du père abuseur»

«Dysfonctionnements», «dérives», «abus de pouvoir», «familles sacrifiées», «enfants déscolarisés». Portées vendredi à l'encontre du Service de protection de la jeunesse (SPJ), les accusations du Collectif pour une meilleure protection des jeunes Vaudois (CMPJV) sont graves.

C'est pourquoi il a décidé de lancer une initiative populaire cantonale concernant le SPJ. Son but: réviser la loi vaudoise sur la protection des mineurs et «donner un coup de sac au SPJ».

La récolte de signatures débutera lundi, quasi un an jour pour jour après la publication du rapport Rouiller sur le SPJ. Après l'onde de choc provoquée par l'affaire d'un père qui avait abusé la majorité de ses huit enfants, l'ancien juge fédéral Claude Rouiller avait rendu un avis sévère sur le service. Au point que le chef du SPJ avait quitté son poste. Le Conseil d'Etat avait aussi décidé de transformer la gouvernance du service et de créer une commission d'éthique.

«Froid dans le dos»



«Ce rapport faisait froid dans le dos. Nous sommes conscients que des parents dysfonctionnent et que des enfants doivent être protégés. Mais durant des mois, nous avons recueillis des témoignages et des documents qui prouvent que rien n'a changé», dénonce Sandra Pernet, membre du Collectif et conseillère communale démocrate-chrétienne à Lausanne.

Le collectif regroupe plusieurs organisations: l'Association inter-professionnelle pour la défense de l'enfance vaudoise (AIDE-Vaudoise), le Mouvement pour la condition paternelle Vaud, et l'Association d'appui à la communauté portugaise (AACP). Ils sont soutenus par la fondation Missing Children Switzerland, créée et présidée par Irina Lucidi, la mère des jumelles Alessia et Livia, disparues en 2011.

Ils parlent aussi d'enfants «séparés abusivement» de leurs parents, de placements décidés «sans contrôle», de «maltraitance» dans les foyers, d'un «business de certaines familles d'accueil et des foyers», et même d'enfants «obtenant de la drogue de la part d'adultes contre des rapports sexuels».

Un tribunal de la famille



L'initiative demande également la mise en place d'un tribunal de la famille, sur le modèle allemand et canadien. «Le but de ce tribunal est d'aller au fond du problème lors d'un conflit dans un couple, pour trouver le bien-être des enfants», explique Julien Dura, membre du Mouvement pour la condition paternelle Vaud (MCPV). «Cela accélère les procédures judiciaires, avec des juges spécialement formés au droit de la famille.»

Car l'un des problèmes est, Julien Dura, le manque de formation parmi les acteurs impliqués dans les décisions du SPJ et de la justice. «Certains travaillent bien, mais la majorité n'a pas les outils et l'objectivité pour traiter ces dossiers», ajoute-t-il.

L'initiative plutôt que le parlement

Autre souci: un nombre jugé trop faible de personnes impliquées dans les décisions de placement. «Lorsqu'un collaborateur du SPJ se prononce en faveur d'un placement, le chef du service valide l'idée, puis la justice de paix suit l'évaluation, qui repose donc sur l'avis d'une seule personne», estime l'ex-députée libérale-radicale Véronique Hurni.

Egalement ancienne juge au Tribunal des mineurs, elle privilégie désormais l'outil de l'initiative populaire, plutôt que la voie parlementaire. «J'ai moi-même plusieurs fois dénoncé les pratiques du SPJ au Grand Conseil, ajoute-t-elle. Mais j'ai vu qu'il est intouchable au sein de l'Etat.»

Développement suit.