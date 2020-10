Droits populaires – Une initiative veut donner 7500 francs à tous les Suisses Des citoyens st-gallois veulent que la BNS verse ce montant unique à toute personne de nationalité suisse.

L’initiative «versement de 7500 francs à toute personne de nationalité suisse» est dite aussi «initiative pour l’hélicoptère monétaire». Keystone

Toute personne de nationalité suisse devrait se voir attribuer un montant unique de 7500 francs, selon une initiative populaire déposée par des citoyens saint-gallois. La Chancellerie fédérale a publié le texte mardi dans la Feuille fédérale. La récolte des signatures peut commencer. Elle dure jusqu’au 20 avril 2022.

L’initiative «versement de 7500 francs à toute personne de nationalité suisse» (initiative pour l’hélicoptère monétaire) demande que la Banque nationale suisse verse ce montant en accroissant la masse monétaire. Elle devrait ainsi créer de la monnaie à concurrence du montant total nécessaire.

Chaque bénéficiaire recevrait le montant au plus tard un an après l’acceptation de l’initiative par le peuple et les cantons. La somme serait exonérée de l’impôt sur le revenu.

ATS/NXP