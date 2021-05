Suisse-UE – Une initiative veut sauver l’accord-cadre Selon la presse alémanique, un projet est prêt. Et les anciens conseillers fédéraux Arnold Koller et Doris Leuthard sont au courant. Caroline Zuercher

Il faut sauver l’accord-cadre avec l’Union européenne! C’est en quelque sorte le cri du cœur d’une alliance de proeuropéens, qui sont prêts à lancer une initiative pour y parvenir. Selon le «Tages-Anzeiger», qui révèle l’affaire ce mercredi, un projet est déjà prêt. Il demande que l’accord-cadre soit ratifié par le Conseil fédéral dans un délai d’un mois après l’adoption de l’initiative. Il est aussi prévu que la participation de la Suisse au marché intérieur soit inscrite dans la Constitution.

L’initiative est soutenue par différents groupes, comme Opération Libero, et par plusieurs juristes. Au rang des appuis, le «Tages-Anzeiger» mentionne également l’ancienne conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer (PS/BL) et l’ancien conseiller d’État socialiste zurichois Markus Notter. Les ex-conseillers fédéraux Arnold Koller et Doris Leuthard seraient en outre dans la confidence.

Pression sur le gouvernement

Le but serait avant tout de faire pression sur le Conseil fédéral pour l’empêcher de laisser échouer les négociations. Le pari serait toutefois risqué car une campagne sur un tel objet serait difficile à gagner. Selon nos confrères, l’alliance va malgré tout finaliser son texte dans les prochains jours et continuer de chercher de nouveaux partenaires.

L’accord institutionnel doit dynamiser la voie bilatérale entre la Suisse et l’Union européenne. Les négociations ont commencé en 2014. Elles se sont terminées en 2018. Depuis, le Conseil fédéral a demandé des clarifications.

La rencontre entre le président de la Confédération Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le 23 avril dernier à Bruxelles, n’a pas permis d’avancer. Reste à savoir si tout sera arrêté ou si un compromis peut encore être trouvé.

