Expérimentation animale – «Une interdiction aurait des conséquences désastreuses» Un comité de partis de gauche et de droite appelle à refuser cette initiative soumise aux votations du 13 février.

Un comité de partis de gauche et de droite a plaidé lundi en faveur du non à la votation du 13 février. KEYSTONE

L’initiative pour interdire l’expérimentation animale en Suisse aurait des conséquences «désastreuses» pour la santé humaine et la recherche. Un comité de partis de gauche et de droite a plaidé lundi en faveur du non à la votation du 13 février.

De la gauche à la droite, tout le monde est d’accord pour dire que cette initiative menacerait les soins médicaux pour la population, a avancé le comité interpartis à Berne devant les médias. Elle créerait également d’énormes problèmes pour la médecine vétérinaire, la recherche et l’innovation, l’industrie pharmaceutique et l’agriculture.

Risques pour la santé

Cette initiative sans nuances représente un risque très concret pour tous ceux qui ont besoin de traitements médicaux dans notre pays, a mis en garde la conseillère aux États Johanna Gapany (PLR/FR). Elle priverait des personnes de médicaments qui sont développés grâce à l’expérimentation animale et dont elles ne peuvent pas se passer.

Et de donner quelques exemples: pour les patientes atteintes par le cancer du sein, les anticorps monoclonaux ont été développés grâce à l’expérimentation animale. Dans le cas du SIDA, l’expérimentation animale a conduit au développement de certaines thérapies antirétrovirales. Et sans oublier tous les vaccins qui ne seraient pas disponibles en Suisse: contre le Covid-19, la polio, la tuberculose, la méningite.

Pour certaines et certains qui peuvent se payer le luxe d’aller se faire soigner ailleurs, ce ne sera pas un problème. Mais ce n’est pas la majorité de notre population, a relevé Johanna Gapany.

À côté de la cible

Il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, a reconnu la conseillère aux États Maya Graf (Verts/BL). Il est ainsi urgent de réduire les expériences très et moyennement contraignantes sur les animaux, car elles représentent encore 30% des expériences. Et trop d’animaux sont encore utilisés. Mais cette initiative extrême et irréaliste manque sa cible.

Elle vise une interdiction absolue, ce qui inclut de simples études d’observation simples qui profitent aux animaux eux-mêmes. Par exemple, les études comportementales des animaux de ferme doivent continuer à être possibles afin d’améliorer les modes d’élevage et d’augmenter le bien-être animal.

Il vaut mieux s’engager avec toutes les parties prenantes en faveur d’une recherche sans expérimentation animale et la règle des 3R («replace, reduce, refine» – remplacer, réduire, affiner), a conclu Maya Graf.

Pas constructif

Du côté des défenseurs du bien-être des animaux, on regrette que l’initiative ne propose pas de solutions constructives. «Les images d’animaux qui souffrent nous heurtent et révèlent des dérives. L’utilité de nombreuses expériences sur les animaux est controversée», a souligné la conseillère nationale Martina Munz (PS/SH), également membre du comité central la Protection suisse des animaux.

Mais il existe des alternatives, que la Suisse doit développer. Au lieu de réaliser des tests dermatologiques sur des animaux, il est par exemple possible désormais de réaliser des tests pertinents sur des tissus produits à l’aide d’une imprimante 3D.

Les animaux d’élevage peuvent aussi se retrouver dans le rôle du patient, a encore souligné le conseiller national Martin Haab (UDC/ZH). «Sur qui tester des médicaments, si ce n’est sur des animaux?». De plus, la formation d’agriculteur et de vétérinaire implique d’apprendre son métier sur un animal vivant, ce qu’interdirait ou compliquerait l’initiative.

ATS

