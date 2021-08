Les JO de Tokyo en direct - Une Japonaise de 12 ans médaillée en skateboard

Athlétisme

La Suissesse Mujinga Kambundji, 6e sur 100 m il y a quelques jours, a presque fait aussi bien sur le 200 m des JO de Tokyo. La Bernoise a bouclé sa 2e finale olympique en 22''30.

Septième chrono des demi-finales (22''26, record de Suisse égalé) et septième meilleur record personnel parmi les engagées, la Bernoise de 29 ans a fait pareil lors de sa 2e finale de ces Jeux. Une nouvelle satisfaction pour elle et qui promet pour le relais 4x100 m suisse du week-end à venir.

Mujinga Kambundji. AFP

«Je suis quand même contente, même si ce n'était pas ma meilleure course de la semaine, a dit la sprinteuse au micro de la RTS. C'est OK, deux finales olympiques. Mais je pense que je réaliserai tout ça quand je serai de retour à la maison. C'était mon but et je savais qu'il serait difficile à atteindre, vu le niveau en année olympique. Je suis heureuse de l'avoir fait, même s'il y a encore les relais...»

La médaille d'or a été remportée par la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, qui a parcouru le demi tour de piste en 21''53. Il s'agit de la 2e meilleure performance de l'histoire de la distance, derrière les mythiques 21''34 de l'Américaine Florence Griffith Joyner. Thompson-Herah a devancé la Namibienne Christine Mboma (21''81, record du monde espoirs) et l'Américaine Gabrielle Thomas (21''87).