Réseaux sociaux – Une jardinerie de Penthaz se paie un Inconnu Pascal Légitimus a posté un coup de gueule contre deux petites sociétés vaudoises ce lundi matin. En réalité, un joli coup de pub. Laurent Antonoff

Pour trois minutes de Pascal Légitimus, le directeur de Penthaz n’a pas trop cassé sa tirelire. DR

Pour être franc tout à fait, on y a presque cru… Ce n’est en effet pas tous les jours que l’illustre Inconnu Pascal Légitimus prend la parole sur les réseaux sociaux pour se plaindre de deux sociétés, qui plus est vaudoises et basées à Penthaz. À savoir une petite jardinerie et une boîte de travaux. Sauf que la colère du compère de Didier Bourdon et Bernard Campan est feinte. Sa courte vidéo, qui a tout d’un gag, est en réalité une publicité.

«Je suis tombé sur les flyers de ces deux sociétés, au demeurant très sympathiques. Comme moi j’ai un jardin, j’ai fait appel à elles. Je tombe sur un Monsieur qui me dit non. Ce n’est pas possible car vous êtes en France», raconte Pascal Légitimus, qui s’essaie au passage à l’accent suisse. À travailler.