Drame à Genève – Une femme meurt électrocutée à la gare de Sécheron Les secours ont constaté le décès de la victime âgée de 18 ans. Gravement brûlé, un homme a été conduit d’urgence au Centre romand des brûlés au CHUV de Lausanne. Fedele Mendicino

Le drame a eu lieu dans cette gare durant la nuit de samedi à dimanche. LUCIEN FORTUNATI

Dans la nuit de samedi à dimanche, peu avant une heure du matin, pompiers, policiers et ambulanciers ont fait une macabre découverte à la gare de Sécheron. Selon nos informations, un homme et une femme, âgés de 18 ans, ont été électrocutés par des câbles de train. Les deux jeunes se dirigeaient à pied de la place des Nations en direction du lac en compagnie d’une autre personne. Arrivant à la hauteur des voies du train, le duo serait descendu vers les rails sur un talus herbeux et aurait enjambé un grillage pour se retrouver devant des rames stationnées.