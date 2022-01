Industrie du divertissement – Une jeune société romande lève des millions pour percer dans le jeu vidéo

(à g.) et

Anton Poletaev (à g.) et Sergei Kolobashkin, cofondateur s de 110 I ndustries .

L’automne dernier, lors de l’édition virtuelle du Tokyo Game Show, une petite structure aux racines romandes est sortie de l’ombre. L’espace d’une heure, juste avant Ubisoft («Assassin’s Creed», «Far Cry», «Just Dance», etc.), l’éditeur 110 Industries y dévoilait quelques images de sa première salve de trois jeux dont «Wanted: Dead», attendu pour la fin de cette année.

Avant les robots de «Vengeance Is Mine» et les voitures futuristes conduites dans «Red Goes Faster», ce premier jeu d’action à la troisième personne mettra en scène les aventures du lieutenant Hannah Stone, une sorte de ninja aussi douée à l’épée qu’au fusil d’assaut. La jeune héroïne évolue dans un Hong Kong futuriste, malgré l’utilisation de technologies dépassées de nos jours comme la cassette VHS. «Avec «Wanted: Dead», l’une de nos envies était d’imaginer comment certaines technologies auraient pu évoluer si elles n’avaient pas fini par disparaître», raconte Sergei Kolobashkin, cofondateur de 110 industries avec son compatriote russe Anton Poletaev.