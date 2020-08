Disparue depuis le 6 août – Une jeune traileuse se tue dans les montagnes vaudoises Recherchée par sa famille depuis plusieurs jours, une Genevoise a été retrouvée sans vie dans le massif des Muverans, près de Bex. Erwan Le Bec

La Rega est intervenue.

Emanuel Ammon/AURA

L’avis de disparition de la famille tourne encore en boucle sur les réseaux sociaux et sans doute dans le cœur de nombreux coureurs en montagne. Et pour cause, L. S., genevoise de 30 ans d’origine hongroise était une ultratraileuse connue sur les pistes d’altitude qui figurait régulièrement parmi les finalistes de courses régionales. Disparu depuis le jeudi 6 août, son corps a finalement été retrouvé, sans vie, samedi aux alentours de 13 h 20 par un promeneur.

Une chute d’environ 70 mètres vers la Cabane de Plan-Névé, au-dessus de Bex, annonce la police vaudoise. La piste de l’accident est privilégiée. La Rega est intervenue sur place pour constater son décès.

Partie s’entraîner pour le prochain Swiss Peaks Ultra, une course reliant la Grande-Dixence au Bouveret, la jeune sportive avait donné un dernier signe de vie à sa famille au sommet d’une montagne non précisée, dans la région d’Aigle ou de Villars-sur-Ollon. «Un paysage lunaire», disait-elle. Les proches et les passionnés ont tenté pendant ces derniers jours de retrouver l’endroit, dans l’espoir de la retrouver.

Enquête ouverte

La malheureuse avait été portée disparue à Genève par sa famille, où elle résidait, tandis qu’aucun avis de disparition officiel ne circulait sur Vaud. C’est toutefois la gendarmerie vaudoise et les spécialistes des montagnes, engagés lors des opérations, qui enquêtent désormais sur les circonstances de son décès à la demande du procureur de service.

Dans la communauté des traileurs, l’émotion est grande. «Courir sur les sentiers, se sentir libre sous le ciel bleu interminable, était sa vie», a réagi sur Facebook la famille, précisant, au milieu de centaines de messages de condoléances, que la jeune femme n’avait pas souffert. «Elle était une âme aimante, forte et intrépide, toujours prête à aider son prochain.»

Un hommage lui sera notamment rendu lors de la course pour laquelle elle s’entraînait.