Procès en appel – Une joggeuse est punie pour avoir fait tomber un cycliste Un quinquagénaire avait chuté après avoir frôlé une Valaisanne qui courait le long du Rhône. Celle-ci a été reconnue coupable en deuxième instance. Benjamin Pillard

L’accident était survenu un samedi ensoleillé d’avril 2016 dans ce secteur des berges du Rhône, très fréquenté aussi bien par les familles et les joggeurs que les cyclistes ou les cavaliers (le manège de Granges est situé à 1 km). Google Street View

À l’instar des cavaliers, les cyclistes «doivent avoir égard aux piétons» et, «lorsque la sécurité l’exige, les avertir, voire s’arrêter». L’ordonnance fédérale sur la signalisation routière a le mérite d’être claire: sur un chemin interdit aux véhicules motorisés, il est attendu des usagers à vélo d’être plus attentifs que les promeneurs et autres joggeurs. Mais aussi plus prudents, en signalant leur présence quand la chaussée n’est pas pourvue d’un marquage de séparation.

Sur les berges du Rhône, la cohabitation est particulièrement délicate, surtout entre Granges (VS) et le lac artificiel de la Brèche. La voie fait à peine plus de 3 mètres de large. Pourtant, dans une décision communiquée cette semaine, un juge cantonal valaisan a estimé que les cyclistes ne sont pas tenus de prévenir les piétons, «par la voix ou de toute autre façon», lorsque les dépassements sur un chemin sont fréquents.