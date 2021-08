De Madrid à Benidorm – Une journée à bord du bus de plage des latinos Pour profiter de la mer sans se ruiner, des immigrés latino-américains de la capitale espagnole organisent des voyages aller-retour dans la même journée. Reportage. Fenando Peinado, El Pais

6 h 30. Les passagers du Bus Playero Viajero sont les premiers à arriver sur la plage à Benidorm, après six heures et demie de route. Beaucoup sont venus directement après leur journée de travail. DAVID EXPÓSITO



Tous les matins, la plage de Poniente à Benidorm est le théâtre d’une course de vacanciers qui luttent pour planter leur parasol juste devant la mer. Ce samedi, comme souvent, les gagnants sont les passagers du Bus Playero Viajero de Miluzka Arias. Partis de Madrid à minuit, ils sont arrivés dans la commune de la province d’Alicante à 6 h 30, alors qu’il faisait encore nuit noire. Le «flop flop flop» de leurs tongs brise le silence de l’avenue Rei Jaume I, qui descend jusqu’à la digue.

Ils ont les bras chargés de glacières, de parasols, de poussettes et de petites enceintes pour écouter de la cumbia et du vallenato. Aucun d’entre eux n’a réussi à fermer l’œil. Beaucoup sont venus directement après leur journée de travail dans l’hôtellerie, la construction ou la garde d’enfants et de personnes âgées. Mais qu’importe, la récompense est déjà sous leurs yeux. Une plage pour eux seuls au lever du soleil.