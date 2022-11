Sortir ce week-end à Monthey – Une journée consacrée au hip-hop sur la scène du Crochetan Le théâtre propose samedi des ateliers, une compétition de danse et des shows, le tout coorganisé par deux jeunes danseurs. Stéphanie Arboit

«Encourager le dialogue entre différents univers nous semble être une mission importante pour un théâtre de ville.» Partant de ce constat, le Théâtre du Crochetan, à Monthey, ouvre ses portes à un samedi entier consacré au hip-hop, le premier Festival Existe, démarrant avec un atelier sur le DJing et une conférence sur la place de cette culture en Suisse.

Place ensuite à la danse l’après-midi, avec une compétition de danse freestyle (battle, dans le jargon hip-hop), où différents types de danses urbaines seront mis à l’honneur. «En fonction des styles, les musiques varient, par exemple le popping se danse sur des morceaux plutôt funk. Les époques où ils ont émergé et leurs lieux de naissance influent aussi», détaille David Gross, coorganisateur de la journée avec Matteo Santoro – connus en tant que danseurs sous l’étiquette Cooper & Voldo.

La journée se terminera par des représentations en soirée, d’une quinzaine de minutes, de six compagnies. Parmi les artistes, citons Studio LesZarts, groupe mené par le chorégraphe Mamadou Kalombo alias Mams. Le Veveysan est trois fois vainqueur de la finale suisse du Red Bull Dance Your Style et quintuple champion suisse de hip-hop. Ou encore Mainevent Fam, groupe où l’on retrouve les Valaisans Dakota & Nadia, qui avaient ému et obtenu une 2e place en 2018 dans «La France a un incroyable talent», sur M6, remportant ensuite World of Dance Switzerland, qui les propulsera à Los Angeles. «Dans le choix des compagnies, nous voulions proposer un maximum de styles et une richesse de contenus, avec des artistes de différents cantons – Zurich, Vaud, Valais, Genève», souligne Matteo Santoro.

Les performances des artistes se produisant ce soir-là seront filmées et photographiées. Ce matériel visuel leur sera offert. De plus, ils se sont vu octroyer une aide précieuse en amont: «Chaque compagnie a bénéficié des conseils de Lorenzo (ndlr: Malaguerra, directeur du Crochetan) pour élaborer un dossier, savoir qui approcher pour obtenir plus de dates de booking, etc.» détaille David Gross. «L’autre pilier sur lequel s’appuie le festival, c’est de favoriser la création de compagnies émergentes», souligne le Théâtre du Crochetan.

La réalisation d’un rêve

Bien qu’âgés d’une vingtaine d’années seulement, David Gross et Matteo Santoro enseignent également leur art. Vainqueur cette année du Red Bull Dance Your Style pour la Suisse, Matteo partira représenter notre pays en Afrique du Sud pour la finale mondiale le 10 décembre prochain.

Comment les deux jeunes, qui dansent ensemble depuis une dizaine d’années, en sont-ils arrivés à s’associer au Crochetan pour ce festival? «Nous répétions à Monthey et voyions chaque jour le théâtre. Nous nous disions que nous allions réussir à nous produire sur cette scène», se souvient David Gross.

Lors d’une de leurs représentations, seules deux personnes sont présentes, dont Lorenzo Malaguerra. «Il nous a demandé quel était notre prochain objectif», se remémore Matteo Santoro. Le directeur invite par la suite les deux jeunes à se produire au Crochetan en 2019. Cette soirée, intitulée «On a un rêve…» se révélera sold out.

«Lorenzo a osé donner sa chance à deux jeunes et a vu son théâtre plein. Il a compris qu’il y avait quelque chose à faire avec cette communauté, qui ne vient habituellement pas dans les théâtres.» David Gross, danseur de hip-hop

«Lorenzo a osé donner sa chance à deux jeunes et a vu son théâtre plein, avec un public différent de celui qu’il a d’habitude, avec une super énergie. Il a compris qu’il y avait quelque chose à faire avec cette communauté, qui ne vient habituellement pas dans les théâtres. Cette soirée a été un moment clé, qui nous a ouvert beaucoup d’autres portes. Nous lui sommes infiniment reconnaissants», souligne David Gross.

