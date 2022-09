Première dans le canton – Une journée culturelle pour 1080 élèves de Morges Plusieurs musées et théâtres de la ville ouvriront leurs portes mardi prochain à des classes de l’établissement scolaire Morges Est.

Le château de Morges fera partie des lieux culturels visités par les élèves. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Plus de mille élèves morgiens passeront mardi prochain une journée entière dans les musées et théâtres de la ville. L’objectif consiste à les sensibiliser au monde de la culture, annonce la Ville de Morges, parlant d’une première dans le canton de Vaud.

En tout, ce sont 1080 élèves de 1P à 8P, issus de l’établissement scolaire Morges Est, qui sont concernés. Chaque classe suivra un parcours différent avec une visite et une à deux activités adaptées à sa tranche d’âge.

Le château de Morges, le Musée Paderewski, l’Expo Fondation Bolle, le Musée Alexis Forel, la Maison du dessin de presse, l’Espace 81 ou encore la Maison de la rivière ouvriront leurs portes aux élèves. Tout comme les Théâtres de Beusobre et des Trois p’tits tours.

«Stimuler l’envie»

«L’objectif est de permettre à tous les enfants d’avoir un accès à la culture et de stimuler l’envie de pousser les portes des lieux culturels en dehors du cadre scolaire», poursuit le communiqué.

Parrainé par la Ville de Morges, le transporteur MBC et l’Association scolaire intercommunale de Morges et environs, cette sortie a été initiée par Myriam Corthésy, directrice de Morges Est, et d’Adélaïde Zeyer, directrice du château de Morges et ses musées.

