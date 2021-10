Santé en Suisse – Une journée de vaccination contre la grippe le 5 novembre Les personnes souhaitant se faire vacciner contre la grippe saisonnière pourront le faire sans rendez-vous dans de nombreux cabinets médicaux et pharmacies pour un montant de 30 francs.

L’OFSP souligne qu’il n’existe pas de contre-indication à se voir administrer le vaccin contre la grippe en même temps – ou dans un intervalle proche – que celui contre le Covid-19. KEYSTONE/Anthony Anex

La pandémie de Covid-19 ne doit pas occulter la grippe saisonnière. Les autorités recommandent aux personnes à risques et à leurs proches de se faire vacciner. Elles pourront le faire sans rendez-vous dans de nombreux cabinets médicaux et pharmacies le 5 novembre.

Les personnes intéressées pourront se faire vacciner ce jour-là spontanément au prix forfaitaire recommandé de 30 francs, tout compris, écrit jeudi dans un communiqué l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), co-organisateur de l’événement. Il restera bien sûr possible de se faire vacciner après le 5 novembre. La période de vaccination court de la mi-octobre jusqu’au début de la vague de grippe, en janvier dans les années «normales», précise l’OFSP.

La grippe n’est pas une maladie anodine. Dans de nombreux cas, elle provoque des complications nécessitant une hospitalisation et entraîne parfois le décès, rappelle l’office. Ainsi le vaccin est recommandé aux personnes dès l’âge de 6 mois qui souffrent d’une maladie chronique, telle qu’une affection respiratoire ou cardiaque, aux femmes enceintes, aux enfants nés prématurément et aux personnes de 65 ans et plus. Leurs proches, en particulier ceux vivant sous le même toit, ainsi que le personnel médical sont également visés.

Deux vaccins en même temps L'OFSP juge important de souligner qu'il n'existe pas de contre-indication à se voir administrer le vaccin contre la grippe en même temps – ou dans un intervalle proche – que celui contre le Covid-19. Et vacciné ou non, que ce soit contre la grippe ou le coronavirus, celui qui présente des symptômes grippaux est invité à prendre les précautions d'usage et à se faire tester dès que possible pour le coronavirus. Outre l'OFSP, cette journée nationale d'action qui se tient pour la 17e fois est organisée par le Collège de médecine de premier recours, la Fédération des médecins suisses et la Société suisse des pharmaciens.

ATS

