Corsier-sur-Vevey – Une laiterie séculaire est menacée par le géant Merck La démolition de l’ancienne Laiterie de Fenil, aux Monts-de-Corsier, a été mise à l’enquête début septembre par le groupe Merck, propriétaire. Des habitants montent au créneau. Noriane Rapin

La Laiterie de Fenil, qui date de 1901, faisait partie d’un vaste réseau de bâtiments similaires le long de la Veveyse. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

Vieille dame centenaire devant le nouveau building estampillé Merck, la Laiterie de Fenil est appelée à disparaître. La multinationale allemande, qui possède le terrain aux Monts-de-Corsier, a mis à l’enquête sa démolition début septembre.

Un scandale aux yeux de François Rittmeyer, conseiller communal Vert et Corsiéran de longue date, qui déplore le caractère unilatéral de la démarche: «Ce n’est pas à un privé de décider de l’avenir d’un objet patrimonial!»

Patrimoine industriel

Le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey s’est penché lundi soir sur la réponse de la Municipalité à un postulat de l’élu déposé en juin dernier. Ce dernier y enjoignait à l’Exécutif de sauvegarder la bâtisse historique: référencée au patrimoine comme objet d’intérêt local, sa protection relève en effet de la compétence communale.

En retour, les édiles ont clairement indiqué ne pas vouloir s’opposer à la disparition de la laiterie. Un second postulat a donc été mis au vote pour qu’ils trouvent le moyen d’organiser un vote populaire sur cet objet. Il a été refusé à une courte majorité. «Nous allons donc opter pour les oppositions individuelles jusqu’à la fin de la mise à l’enquête, explique François Rittmeyer, résigné. Nous sommes nombreux à vouloir que cette laiterie reste debout.»

Une partie d’un ensemble

«Je peux comprendre que le sujet soit émotionnel et qu’on regrette cette démolition, déclare la syndique Arianne Rouge. Mais doit-on dépenser des centaines de milliers de francs en travaux sur un tout petit bâtiment? Les niveaux ne sont plus aux normes, il n’y a pas de places de parc à proximité, la desserte en transports publics est insuffisante… Et en plus, il s’agit d’un bien privé.»

Néanmoins, à Corsier et dans la région, la résistance s’organise. L’association Pro Riviera, pour sa part, a déjà annoncé qu’elle ferait opposition. «Cette laiterie fait partie d’un ensemble, c’est pour cela qu’elle est référencée au patrimoine, explique Anne-Lise Knopf, présidente. Ces petites bâtisses constituent un témoignage du passé industriel et agricole de la région.»

«Ce n’est pas à un privé de décider de l’avenir d’un objet patrimonial!» François Rittmeyer, conseiller communal (Les Verts)

Aujourd’hui, la laiterie est utilisée comme local de répétition. «Les musiciens ont demandé à Merck de pouvoir y rester, rapporte François Rittmeyer. Mais Merck ne veut ni la louer ni la vendre. Qu’est-ce que cela leur ferait de la céder pour 1 franc symbolique à la Commune?» Selon lui, l’entreprise pharmaceutique n’a rien prévu de construire à l’emplacement de la laiterie. Interpellé à ce sujet, le groupe Merck n’a pas donné suite à nos sollicitations.

