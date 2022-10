Crise à l’administration de Nyon – Une lanceuse d’alerte en voie de licenciement La secrétaire municipale adjointe, qui avait dénoncé le comportement de son supérieur, a reçu sa lettre de congé, fin septembre. Sébastien Galliker

La crise qui agite la Municipalité et l’administration de Nyon depuis un an connaît un nouveau rebondissement avec le licenciement de la lanceuse d’alerte. KEYSTONE/Martial Trezzini

Ayant déjà coûté quelque 600’000 francs aux contribuables, la crise qui agite la Municipalité et l’administration de Nyon depuis un an connaît un nouveau rebondissement. La fonctionnaire qui avait dénoncé le comportement du secrétaire municipal a été licenciée, a révélé, dimanche, le pôle d’enquête de la RTS, dans le cadre de l’émission Forum. Cette secrétaire adjointe avait subi les remarques et le comportement inappropriés de son chef pendant des semaines. La victime, qui n’a pas souhaité commenter l’information, se retrouve pourtant sous le coup d’une procédure de licenciement depuis fin septembre, contre laquelle elle a fait recours.