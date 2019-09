La majorité des Vaudois se déclarent en bonne santé et heureux

Comment vont les Vaudois? Ils vont plutôt très bien si l'on en croit une enquête dévoilée ce mardi par l'Etat de Vaud - réalisée en 2017. 85% des habitants du canton se déclarent ainsi en bonne ou très bonne santé. Dans la tête aussi, cela va bien avec 84% des Vaudois se disant heureux et 74% calmes et sereins. Mais les maux ne sont jamais loin.

En effet, 26% des interrogés ont indiqué avoir souffert de plusieurs troubles physiques importants au cours du mois précédant l'enquête. Parmi les maux rencontrés: reins et dos (8%), insomnies (8%), épaules et nuque (7%). Et les femmes sont bien plus concernées (34%) que les hommes (18%). De même, 30% des Vaudois déclarent connaître un problème de santé de longue durée.

Sans oublier les risques psychosociaux au travail avec 25% des interrogés se plaignant d'éprouver du stress au travail. «En 2017, 27% des personnes actives vaudoises ont déclaré éprouver un tel sentiment d’épuisement physique et moral, soit une part plus élevée qu’en moyenne suisse (19%)», ajoute l'enquête.

Alimentation et activité à améliorer

Pour ce qui est de l'hypertension, du diabète et du cholestérol, qui touchent respectivement 14%, 11% et 5% de la population vaudoise, les proportions sont similaires à l'enquête de 2002.

Du côté des mesures pour garder une bonne santé, l'alimentation est surveillée surtout par les femmes (56%), mais les hommes ne sont pas loin (48%). Mais c'est encore insuffisant sachant qu'à l'échelle nationale, 73% des Suissesses notamment disent faire attention. «Dans le canton de Vaud, trois personnes sur dix sont en surpoids et plus d’une sur dix est obèse en 2017. Si la part des personnes en surpoids n’a pas progressé depuis 2002, celle des personnes obèses a presque doublé en quinze ans», prévient toutefois l'Etat de Vaud, qui pointe du doigt une activité physique insuffisante de la population.

Trop d'alcool et de cigarettes

Le canton est également un mauvais élève en termes de consommation d'alcool à risque. L’ivresse ponctuelle touche par exemple 21% de la population vaudoise contre 16% pour la moyenne nationale, et 11% des 65 ans et plus sont concernés par une consommation excessive contre 6% des Suisses.

Enfin, pour ce qui est des fumeurs, la part dans la population vaudoise (28%) est proche de la moyenne nationale (27%), mais elle n'a pas significativement baissé en quinze ans. Les plus gros fumeurs sont toujours les hommes (32%) et les jeunes âgés entre 15 et 34 ans (34%).