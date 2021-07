Remontées mécaniques – Une liaison hors norme vers Zermatt secoue le val d’Aoste Le projet de relier le domaine skiable italien de Monterosa à celui de Zermatt-Cervinia, pour en faire un géant mondial, enflamme le débat. Julien Wicky

Le tracé du projet passe par le vallon des Cimes Blanches, dernier vallon préservé de ce côté-ci du val d’Aoste. La semaine dernière, ils étaient des dizaines à manifester sur le site. Annamaria Gremmo

Si le projet se réalise, Zermatt pourra alors revendiquer l’étiquette de plus grand domaine skiable au monde avec plus de 600 kilomètres de piste. Et si la station du pied de Cervin n’a pas directement d’influence sur ce qui se trame de l’autre côté de la frontière, elle suit la situation de très, très près. Dans le détail, un projet de télécabine reliant le val d’Ayas au col supérieur des Cimes Blanches, par le vallon du même nom, permettrait de fusionner le domaine actuel de Zermatt-Cervinia avec celui de Monterosa, qui s’étend sur trois vallées jusqu’à Alagna, au Piémont.