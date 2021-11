Création artisanale – Une limonade pour se balader dans les bois Le Chalet des Enfants, au Mont-sur-Lausanne, a infusé des plantes des forêts pour une boisson gazeuse locale. David Moginier

Ça sent le sapin! Lionel Henriod

L’équipe du Chalet des Enfants, au Mont-sur-Lausanne, va très loin dans sa quête locavore. Avec son potager en permaculture, elle alimente autant sa cuisine qu’une épicerie dans un local voisin de cette ferme historique propriété de la Ville de Lausanne. Romano Hasenauer, son patron, en avait marre des sodas industriels. Ni une, ni deux, il a décidé d’utiliser les plantes des forêts du Jorat, au milieu desquelles il travaille, pour élaborer un soda original.

Voici donc une infusion d’épicéa, de sapin, de sureau et d’aspérule odorante dans de l’eau de la source naturelle du lieu. Elle s’adoucit de sucre suisse et s’acidifie de verjus de Lavaux, ce condiment élaboré avec du jus de raisin vert. Un peu de gaz et le tour est joué. Cela semblait simple au patron, qui l’a réalisé en petite cuve dans sa cuisine, cela l’était moins au moment d’une production plus importante.