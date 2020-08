Élections municipales en Valais – Une liste multicolore pour sortir de la crise politique Réunis sous la bannière Saint-Gingolph Aujourd’hui, des citoyens de bords politiques variés se lancent dans la course à la Municipalité. David Genillard

Les sept candidats de la liste multicolore: Gérard Jeannerat, Vincent Moulin, Max Alexandre Derivaz, Micheline Grept, Marco Steib, Rachel Claivaz et Damien Roch (de g. à d.). DR

On y repère des PLR – dont les municipaux sortants Micheline Grept et Max Alexandre Derivaz ou Damien Roch, fils de l’ex-Conseiller d’État Claude Roch –, des personnes proches du PDC – Rachel Claivaz, Gérard Jeannerat –, des sensibilités vertes ou de gauche… Avec sa liste, Saint-Gingolph Aujourd’hui ratisse large. La démarche n’est pas anodine: la nouvelle entité ambitionne de renouer le dialogue et de sortir la Municipalité de la crise politique dans laquelle elle est empêtrée. Elle lance à l’assaut des sept sièges municipaux autant de candidats. Le premier tour de l’élection aura lieu le 18 octobre. Vincent Moulin et le sortant Marco Steib complètent le ticket.