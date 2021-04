Hôpital Riviera-Chablais – Une liste noire exclut des députés de la commission d’enquête Pour que l’enquête parlementaire soit irréprochable, le Bureau du Grand Conseil fixe des critères écartant 26 députés, dont 10 PLR. La droite et les petits groupes protestent. Jérôme Cachin

Le Grand Conseil vaudois siège au SwissTech Convention Center de l’EPFL. ARC Jean-Bernard Sieber ARC

Pour espérer être membre de la Commission d’enquête parlementaire (CEP) sur l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), les députés doivent remplir des critères stricts destinés à prévenir des conflits d’intérêts, a appris «24 heures». Cette décision du Bureau du Grand Conseil, transmise vendredi aux groupes, fâche la droite, qui a obtenu de justesse la création de la CEP, il y a trois semaines. Les petits groupes protestent aussi.

Pour briguer un des 17 sièges de la CEP, un député ne doit pas avoir été président de la Commission des finances ou de la Commission de gestion du depuis 2011. Il ne doit pas non plus en avoir été sous-commissaire en charge du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), depuis 2011 aussi. De même, être ou avoir été membre de la Commission interparlementaire de contrôle de l’HRC, ou avoir siégé à la Commission thématique de la santé publique entre 2007 et 2017 empêche d’accéder à la CEP. Enfin, les actuels membres du Bureau se l’interdisent aussi.