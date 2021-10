Litige avec Bernard Nicod – Une locataire se bat contre un bail douteux Une Lausannoise quitte son logement et se retrouve responsable des impayés du nouvel occupant. Un procédé «abusif» d’après les experts. Une «faute de plume» selon la régie. Simone Honegger

La locataire en litige avec Bernard Nicod devant l’immeuble où elle louait un appartement. FLORIAN CELLA

«C’est David contre Goliath. Une mafia vaudoise.» Alice* attend à bout de nerfs la date de son audience de conciliation. Cette native du Tessin de 45 ans a quitté son appartement à Lausanne le 15 septembre dernier et restitué les clés. Pourtant, elle continue de recevoir des rappels de loyer.

Sa mésaventure commence en avril. Elle repère un deux-pièces et demie. «Au téléphone, je parle avec un collaborateur de chez Bernard Nicod, qui me promet l’appartement avec des travaux et sans hausse du loyer. Sans nouvelles, je rappelle la régie. J’apprends que cet employé n’y travaille plus. Quand je reçois enfin le contrat, je constate une augmentation de 100 francs. J’avais entre-temps déjà résilié le bail de mon logement d’alors. J’accepte finalement l’appartement sans travaux et au loyer inchangé de 1460 francs. Je me rends compte, plus tard, qu’il y a quand même une hausse abusive: 98 francs de charges accessoires mensuelles. C’est écrit en tout petit sur le formulaire de notification du loyer.»