Au milieu de la politique suisse coule souvent le compromis. Deux ans après le rejet fracassant de la loi sur le CO 2 , l’environnement revient sur le devant de la scène à l’occasion des votations du 18 juin prochain. La loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, contre-projet indirect à l’initiative pour les glaciers, constitue l’exemple parfait d’un compromis bien helvétique entre des mesures favorables à l’environnement et aux entreprises.

«Investir dans la production énergétique indigène permettrait de réduire notre dépendance.»

Ce texte, longuement débattu au parlement, renforce la protection climatique grâce à des objectifs intermédiaires et à long terme, des investissements et la promotion de l’innovation. Soutenue par la grande majorité des partis et les associations économiques, dont la CVCI, cette loi permettrait à la Suisse d’affirmer ses engagements internationaux dans le domaine climatique, elle qui a ratifié l’Accord de Paris de 2015 visant à réduire à zéro net les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050.

L’abandon graduel des énergies fossiles est une nécessité. Notre pays dépense 8 milliards de francs par an pour en importer. Investir dans la production énergétique indigène permettrait de réduire cette dépendance.

La loi climat permet des investissements et promeut l’innovation, renforçant ainsi les efforts de l’économie qui a déjà réduit ses émissions de plus de 30% depuis 1990. Concrètement, les entreprises qui utilisent des technologies innovantes à des fins de production ménageant le climat bénéficieraient d’un soutien s’élevant à 1,2 milliard de francs. Cette manne contribuerait donc à accompagner leur transition énergétique.

En outre, ce texte propose des mesures concrètes incitant au remplacement des chauffages. L’assainissement des bâtiments, à titre d’exemple, serait encouragé pour améliorer l’efficacité énergétique. Le remplacement des chauffages fonctionnant au mazout, au gaz ou à l’électricité serait soutenu à hauteur de 2 milliards de francs. La Suisse prendrait ainsi la direction de la neutralité carbone sans nouvelles interdictions ou taxes.

Instrument adéquat

Moins restrictif que l’initiative pour les glaciers, ce texte est davantage orienté vers des solutions en phase avec les réalités que vivent les entreprises. Si les objectifs de la loi climat sont louables, j’aimerais rappeler que le succès de notre politique de décarbonation repose aussi sur la sécurité de l’approvisionnement en énergie à faibles émissions, comme l’électricité. Sa production doit donc être garantie, à défaut de quoi toute ambition climatique se soldera par de cruelles désillusions.

Il faut agir pour l’environnement et cette loi constitue sans doute un instrument adéquat pour poursuivre des efforts indispensables. Protéger le climat, c’est aussi saisir les opportunités qu’offre cette législation aux entreprises et aux particuliers pour un développement économique encore plus durable.



Philippe Miauton Afficher plus Directeur de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie

