Sans taxes ni interdictions: la loi en faveur du climat, sur nos bulletins de vote le 18 juin, nous rendra moins dépendants des énergies importées. Deux milliards de francs soutiendront l’isolation du bâti, le remplacement des chaudières à mazout et au gaz sur dix ans.

La Confédération encouragera les entreprises qui décarbonent et innovent, à raison de 1,2 milliard durant six ans. Grâce aux aides, des pompes à chaleur ou des installations à bois local prendront la place des chauffages électriques, qui gaspillent dix pour-cent de l’énergie en hiver.

«La loi permettra de réduire par paliers les émissions de carbone qui dérèglent le climat, nuisent à l’activité paysanne, perturbent la vie.»

Les locataires gagnent en confort dans des appartements mieux isolés. Durant les travaux de rénovations énergétiques, les personnes restent généralement sur place. Elles peuvent contester d’éventuelles hausses de loyer – avec leur association au besoin.

Jusqu’au zéro net en 2050, la loi permettra de réduire par paliers les émissions de carbone qui dérèglent le climat, nuisent à l’activité paysanne, perturbent la vie. Notre pays et les Alpes sont frappés deux fois plus fort que la moyenne mondiale: hausse des températures, sécheresses, éboulements ou crues ravageuses. Appliquer l’Accord de Paris, c’est faire notre part aussi pour limiter les dommages mondiaux, pour éviter des victimes par millions.

La loi n’introduit pas de taxes nouvelles. Elle encourage au contraire la mobilité électrique (bornes de recharge par exemple), des immeubles assainis, l’innovation des entreprises pour moins de CO 2 . Elle bénéficiera aux Vaudoises et Vaudois; elle soutient les efforts du canton et des communes, qui vont dans la même direction. L’initiative Verte pour les glaciers a permis d’obtenir un contre-projet efficace.

Les opposants voudraient maintenir notre dépendance au gaz et au pétrole, qui coûtent à la Suisse 8 milliards de francs par an. La guerre en Ukraine a rappelé que nous devons produire nos énergies nous-mêmes. L’eau, le soleil, le vent, la chaleur du sous-sol répondront bientôt à nos besoins, en évitant le gaspillage.

Placements respectueux

Dans le canton de Vaud, nous soutenons aussi l’initiative pour la protection du climat. L’État et les communes appliqueront les plans d’action et les mesures nécessaires - sans attendre. Banque cantonale, caisses de pension publiques renonceront progressivement à investir dans les énergies fossiles. Elles adopteront des stratégies tous les cinq ans, en faveur de placements respectueux du climat.

La plupart des responsables économiques, environnementaux et politiques disent oui aux deux objets. Tant la loi fédérale que l’initiative vaudoise favorisent le climat, sans prendre dans le porte-monnaie des gens. Faisons-le savoir autour de nous.

