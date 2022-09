Lutte contre les dangers naturels – Une longue digue protégera une partie d’Yvorne Une construction nouvelle de 835 m permettra de sécuriser route cantonale, garages, halles et camping contre les éboulements et les inondations. Christophe Boillat Riviera-Chablais votre région

Vue aérienne du camping de la Roseraie et de la route cantonale entre Yvorne et Roche. La longue digue de protection sera érigée au nord dans la roche, au-dessus des arbres. Chantal Dervey – Archives 24 heures.

À Yvorne, des grands travaux de protection contre les chutes de pierres et les inondations en bordure de route cantonale sont envisagés. Une longue digue en cinq tronçons de plus de 800 m est actuellement soumise à enquête publique à l’administration vuargnéranne, et ce jusqu’au 22 septembre.