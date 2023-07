Incendie à Genève – Une violente explosion embrase le toit d’un hôtel particulier Les flammes ont ravagé le deuxième étage d’un immeuble de bureaux et d’habitation situé le long du boulevard des Tranchées. Malgré la violence de l’incident, aucun blessé n’est à déplorer, selon un premier bilan. Chloé Dethurens

Vidéo de l’incendie envoyée par un lecteur. DR

Ce mardi en tout début d’après-midi, une violente explosion s’est produite dans un hôtel particulier du boulevard des Tranchées. Le souffle a percé le toit et projeté des débris sur la chaussée. Les flammes, elles, ont rongé cet immeuble ancien de trois étages, qui abrite bureaux et logements. Pour en venir à bout, il a fallu une très longue intervention des pompiers.

L’explosion s’est produite vers 13 h 20, alors que plusieurs automobilistes circulaient devant l’immeuble. L’un d’eux, un conducteur de taxi, témoigne, encore choqué. «J’ai entendu un bruit et j’ai vu le toit qui volait dans les airs. J’ai accéléré pour que les débris ne me tombent pas dessus, puis je me suis parqué sur le bas-côté. Ma voiture a tout de même reçu du verre cassé.»

«Très violent»

Le bruit, «un très gros boum», a été entendu des centaines de mètres à la ronde. «C’était très violent, j’ai cru que cela se passait dans mon immeuble», raconte une riveraine de l’école de Roches. Très vite, la police intervient et boucle le secteur. Le trafic est interrompu. Les badauds, témoins ou non de l’explosion, s’approchent et constatent que des flammes consument le deuxième étage du numéro 34. Le sinistre se serait déclenché dans un studio.

Choqués, certains alertent le Service d’incendie et de secours (SIS), qui mobilise douze véhicules dont deux grandes échelles. «Nous avons reçu de très nombreux appels dès 13 h 22, explique le lieutenant-colonel Frédéric Jaques, commandant adjoint. En arrivant sur les lieux, nous constatons un embrasement généralisé du deuxième étage et de nombreux matériaux projetés au sol.» Plusieurs voitures garées au bas du bâtiment sont endommagées. Le cuivre situé sur le toit a fondu et pend dans les airs.

Après avoir pénétré dans l’immeuble pour lutter contre le sinistre, les pompiers professionnels font finalement marche arrière, vu la forte dégradation du bâtiment. Les débris de l’explosion ont effectivement fragilisé les étages inférieurs de cet immeuble ancien, dont la structure contient beaucoup de bois. Le risque d’effondrement est réel. L’extinction se fait dès lors à la lance, depuis l’extérieur.

SIS-GENÈVE

Selon un premier bilan, il n’y aurait pas de blessé. Un seul habitant a été impliqué mais n’a pas été touché. Une autre locataire, choquée, s’en est également sortie indemne.

Sur place, la police technique et scientifique effectue des prélèvements. S’agit-il d’une explosion due au gaz? L’enquête déterminera l’origine du sinistre, indique le SIS. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les pompiers sont toujours sur place. «L’intervention sera longue, indique le lieutenant-colonel Jaques. Il faut maîtriser les foyers résiduels et procéder à des mesures d’étayage, avec la venue d’un ingénieur», afin de consolider la structure de l’édifice.

1 / 3 L’explosion s’est produite au dernier étage de l’immeuble. LAURENT GUIRAUD

Le feu s’est déclaré dans une demeure du quartier des Tranchées, non loin de l’Église russe et du Muséum d’histoire naturelle.

La centrale des pompiers a reçu de nombreux appels à 13 h 22. Le SIS était sur place six minutes plus tard. Le boulevard des Tranchées est fermé à la circulation. Des morceaux d’isolation jonchent le sol et le cuivre du toit s’est détaché. Les sapeurs-pompiers sont sur la toiture.

