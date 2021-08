Patrimoine de l’humanité – Une maison pour expliquer Lavaux Le centre d’interprétation du site Unesco attendu depuis de longues années ouvre enfin à Grandvaux. Cécile Collet

Jeanne Corthay, cheffe de projet, et Vincent Bailly, directeur de Lavaux Patrimoine mondial, devant la fresque qui répertorie les activités humaines à Lavaux. Vanessa Cardoso/24 HEURES

Il y a plus de dix ans qu’on l’attend. Le Centre d’interprétation du site inscrit en 2007 à l’Unesco ouvrira ses portes samedi à Grandvaux, dans la Maison Buttin-de-Loës (10 h-17 h). Porte d’entrée de Lavaux pour les touristes suisses et étrangers, il se veut aussi un lieu de réappropriation pour la population locale et de transmission pour les nouvelles générations.

«Nous n’avons pas la mission de tout transmettre, mais celle de proposer d’autres grilles de lecture.» Vincent Bailly, directeur de Lavaux Patrimoine mondial

La «Maison Lavaux», qui est aussi le siège de l’Association Lavaux Patrimoine mondial (LPm), abrite trois petites salles d’exposition qui abordent le site par la pente, et le travail de l’homme pour la maîtriser, par la vie locale «débordante» et enfin par des regards d’artistes liés au lieu. «Nous n’avons pas la mission de tout transmettre, mais celle de proposer d’autres grilles de lecture», commente Vincent Bailly, nouveau directeur de LPm, qui a succédé en début d’année à Jeanne Corthay, cheville ouvrière de l’exposition.