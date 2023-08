Un été au zénith (32/41) – Une maison sculptée par le soleil Conçu en fonction de la trajectoire de l’astre, l’unique héliodome de Suisse se trouve à Erschmatt, en Valais. Même sans chauffage, il y fait plus chaud en hiver qu’en été. Yves Merz

L’héliodome a été conçu dans le but de capter les rayons du soleil en hiver et de s’en protéger en été. 24 heures/Odile Meylan

En arrivant à Erschmatt (VS), à 1200 m au-dessus de Leuk (Loèche), tout visiteur tombe sous le charme de ce typique village valaisan de montagne, avec ses jolis chalets en bois. Depuis une dizaine d’années, on y vient aussi pour découvrir une curiosité architecturale: l’héliodome d’Herbert et Gabriela Lötscher, premier du genre en Suisse. Posé là comme un ovni, cet étrange vaisseau de verre et de bois ne fait pas l’unanimité. Mais comme dit son propriétaire, «si on ne regarde que la forme, on n’en veut pas, et quand on la comprend, on change d’idée».

À Erschmatt, typique village valaisan composé de chalets en bois, l’héliodome fait penser à un ovni. 24heures/Odile Meylan

Le concept a été inventé par l’ébéniste alsacien Eric Wasser, qu’Herbert Lötscher a rencontré lors d’une foire de meubles à Cologne, en Allemagne. «J’ai eu un coup de cœur pour son prototype et ça ne m’a plus lâché. Il faut dire que j’aime les choses hors normes, explique le Valaisan, ébéniste et designer renommé pour sa chaise longue Chairbert et son titre de champion suisse du sifflement. Notre chance, c’est que le président de la Commune d’alors, qui est aussi le voisin, a tout de suite été d’accord pour qu’on construise la maison, et les habitants l’ont bien accueillie.»

Maison bioclimatique

L’héliodome a été conçu dans le but de capter les rayons du soleil en hiver et de s’en protéger en été. Sa position et son architecture ont été choisies en fonction de la trajectoire de l’astre. La maison bioclimatique a la forme d’un cône oblique dont l’inclinaison a été calculée par rapport à la latitude. Sa façade convexe (20 mètres sur 7 mètres), entièrement vitrée, est orientée plein sud. En hiver, quand le soleil est bas, la lumière inonde tout l’espace de la maison. En été, le rayonnement solaire longe la toiture sans pénétrer à l’intérieur, ce qui permet de conserver une certaine fraîcheur dans la pièce.

1 / 5 Construit à flanc de montagne, l’héliodome est orienté plein sud. 24heures/Odile Meylan

«À condition d’ouvrir les fenêtres, précise Gabriela Lötscher. Et l’hiver aussi, car la température peut descendre au-dessous de zéro à l’extérieur et il fait jusqu’à 40 degrés dedans si on n’aère pas. Les jours très froids et sans soleil, nous utilisons notre poêle à bois, mais c’est peu fréquent.» La période de l’année sans qu’aucun rayon de soleil ne s’infiltre à l’intérieur dure environ 90 jours, de mi-mai à mi-août. Puis le soleil pénètre progressivement dans les pièces.

«Pour moi, c’est un diamant des montagnes taillé par le soleil, avec une belle énergie.» Herbert Lötscher, propriétaire de l’héliodome d’Erschmatt (VS)

«En fait, le véritable architecte de la maison, c’est le soleil, se plaît à dire Herbert Lötscher. Ce sont ses rayons qui ont dessiné les lignes et la courbe de la façade. La forme oloïde de l’héliodome, d’une géométrie fascinante, a été sculptée en fonction de sa course. Pour moi, c’est un diamant des montagnes taillé par le soleil, avec une belle énergie.»

Économe en énergie

L’habitation de 80 m2 (325 m3) est assez compacte: derrière la verrière, on découvre un grand espace de vie, avec une vue imprenable sur la magnifique vallée de Tourtemagne. Au fond, il y a une cuisine, deux chambres et une salle de bains. Le sol en béton, d’une épaisseur de 40 centimètres, accumule la chaleur qu’il restitue au fil de la journée. Le toit, entièrement végétalisé, est constitué d’une isolation importante. Le chauffe-eau fonctionne avec des panneaux solaires. Finalement, l’héliodome ne consomme qu’un quart de l’énergie nécessaire à une maison conventionnelle.

Voulant aller jusqu’au bout de leur idée de bâtir une maison en harmonie avec la nature, les Lötscher ont choisi du bois de mélèze du Haut-Valais pour la structure et de la pierre provenant de la montagne toute proche pour la cuisine. À l’intérieur, la grande table du salon a été façonnée par Herbert avec les douves d’un tonneau de 1710, récupéré au Domaine de Montbenay, à Mont-sur-Rolle. L’héliodome, en plus de ses performances énergétiques, est très agréable à vivre. Herbert Lötscher évalue son coût, avec le terrain et l’ameublement intérieur, à près d’un million de francs.

Les héliodomes restent rares Le tout premier héliodome construit par Eric Wasser à Cosswiller, en France, comprend trois niveaux. DR Le premier héliodome conçu par l’Alsacien Eric Wasser a vu le jour en 2011 à Cosswiller, en France. Cette maison, qui fonctionne sans chauffage ni climatisation, en tirant profit du soleil par sa forme géométrique, consomme près de 80% d’énergie en moins qu’une habitation conventionnelle. «C’est une excellente réponse à l’urgence climatique», assure son concepteur. Le modèle n’a pourtant été reproduit qu’une dizaine de fois jusqu’à aujourd’hui en France, en Suisse et en Allemagne. À cause de son prix? Probablement pas, car le surcoût de la construction est largement compensé par les économies sur l’énergie. Selon Eric Wasser, les raisons sont ailleurs: «Il est effectivement difficile de comprendre pourquoi on s’obstine à construire des maisons cubiques, énergivores, alors qu’il serait simple d’adopter une forme géométrique durable, en relation avec la nature. Il faut du temps pour changer nos habitudes, y compris dans le monde de l’architecture. Mais aussi et surtout chez les banquiers, qui ont un esprit très formaté. Il s’agit d’un changement de paradigme. Pour arriver au biomimétisme, il faut regarder la réalité autrement, et parfois s’inspirer des anciennes civilisations, comme les Égyptiens, les Grecs ou les Incas, qui n’avaient pas notre technologie mais savaient profiter du soleil.» Cela dit, Eric Wasser garde espoir. «Avec le dérèglement climatique, il y a une prise de conscience écologique et certains architectes s’intéressent à la forme de l’héliodome. Je viens de déposer un nouveau brevet, avec une version évoluée du concept. Ça bouge. Des projets sont en cours.»

