Accident à Payerne – Une maîtresse renversée devant ses élèves sur le chemin de l’école Une enseignante payernoise est dans un état grave suite à un accident survenu sur un passage pour piétons de la Grand-Rue. Sébastien Galliker

L’enseignante traversait ce passage pour piétons de la Grand-Rue de Payerne quand elle a été heurtée par une voiture. SÉBASTIEN GALLIKER

L’émotion était à son comble, lundi, au sein de l’Établissement primaire de Payerne-Corcelles et environs. Alors qu’elle cheminait entre le Collège Derrière-la-Tour et celui du Château, une enseignante a été heurtée par une voiture sur un passage pour piétons de la Grand-Rue. «Cela avait l’air grave. En tout cas, la police est restée longtemps sur place pour des relevés. La route est restée fermée jusqu’à plus de 14 h, alors que l’accident s’est déroulé le matin», s’inquiète une vendeuse des environs.