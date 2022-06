Communauté LGBTQIA+ – Une Marche des fiertés aura lieu à Lausanne le 2 juillet Une manifestation queer, féministe, antiraciste, écologiste et anticapitaliste est organisée par un collectif lausannois qui remet en avant l’aspect politique des «prides».

L’objectif de la Pride de Nuit lausannoise du 2 juillet prochain est de redonner du contenu politique aux "prides" (archives). Keystone/MARTIAL TREZZINI

Un collectif lausannois de militants LGBTQIA+ lance une Pride de Nuit dans la capitale vaudoise. Celle-ci prendra la rue le 2 juillet prochain dès 16h30 depuis le parc de Milan pour une manifestation queer, féministe, antiraciste, écologiste et anticapitaliste. L’objectif est de redonner du contenu politique aux «prides».

«Les personnes LGBTQIA+ (lesbiennes, gay, bi, trans, queer, intersexes, asexuelles et autres identités de genre et orientations sexuelles marginalisées) étant particulièrement vulnérabilisées dans notre époque de crise sociale et écologique, nous sommes extrêmement bien placés en tant que militants queers pour faire partie de la solution aux crises actuelles et proposer une véritable alternative à nos sociétés rongées par le capitalisme», écrit le collectif.

Manifeste queer

Il s’agit pour ce dernier de proposer une pensée politique queer, radicale et à même de répondre aux défis actuels par le biais d’un manifeste. Celui-ci prend le pas de penser la question queer dans une perspective large et de solidarité.

«Améliorer les conditions de vie de tous améliorera de facto celles des personnes LGBTIQA+. Il est évident que nous vivons des réalités bien spécifiques qu’il s’agit d’adresser, mais nous faisons aussi le constat que le monde se meurt et qu’il est urgent d’agir pour stopper la catastrophe», souligne le groupe lausannois.

Leur manifeste liste un grand nombre de revendications sur l’autodétermination, la précarité, le monde du travail, la santé, l’internationalisme et l’anti-impérialisme.

ATS

