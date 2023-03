Drame d’Yverdon – Une marche silencieuse empreinte de respect et d’émotion Une semaine jour pour jour après la tragédie, plusieurs centaines de personnes ont défilé sans un mot dans les rues d’Yverdon en mémoire des victimes. Frédéric Ravussin

Plusieurs centaines de personnes ont marché silencieusement pour rendre hommage aux victimes du drame familial d’Yverdon. KEYSTONE

«Nous sommes venues pour penser à notre copine. Et on se dit que voir tous les gens qui sont là, ça doit amener un peu de chaleur au cœur de sa grand-maman.» Assises au pied de la statue de la place Pestalozzi à Yverdon, Élise et Léonie ont 8 ans. Les deux fillettes étaient en classe avec la deuxième des trois filles décédées dans le drame familial qui ébranle la cité thermale depuis une semaine.