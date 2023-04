La Fondation World Press Photo a choisi cette image prise par le photographe Evgeniy Maloletka pour l’agence Associated Press comme photo de l’année 2023. Elle montre Iryna Kalinina, blessée et allongée sur une civière. La jeune Ukrainienne de 32 ans, enceinte, est dépêchée hors des débris fumants d’une maternité de Marioupol, après une attaque aérienne russe, le 9 mars 2022. Son bébé, Miron (d’après le mot «Mir», qui signifie «paix»), est mort-né, et Iryna elle-même a trouvé la mort 1 heure et demie plus tard. Un rapport de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a conclu que la maternité a été délibérément ciblée par la Russie. Trois personnes ont trouvé la mort, alors que 17 autres ont été blessées dans cette attaque.

Evgeniy Maloletka/World Press Photo Foundation/Keystone