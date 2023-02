Dans le Haut-Karabakh, une région montagneuse peuplée à 95% d’Arméniens depuis des siècles, 120’000 personnes, dont 30’000 enfants, sont en danger de mort en raison du blocus militaire opéré depuis près de trois mois par l’Azerbaïdjan. La population est privée de tout: électricité, gaz et médicaments. Il fait très froid et la nourriture se fait rare.

C’est ce que dénonce Amnesty International France. Pendant ce temps, l’Europe et la Suisse font les yeux doux à l’Azerbaïdjan et à son gaz. Et Migros commerce avec SOCAR, une entreprise aux mains de la dictature qui dirige l’Azerbaïdjan, un des pays où les droits humains sont les moins respectés dans le monde.

«Est-il réaliste de prétendre développer notre économie en étant complice d’un banditisme militaire?»

La situation politique de cette région voisine de l’Arménie est complexe. Staline l’avait placée sous le contrôle de la république d’Azerbaïdjan, en lui conférant un statut d’autonomie. À la chute de l’URSS, la région a revendiqué son indépendance, refusée par l’Azerbaïdjan. Une guerre impliquant l’Azerbaïdjan et l’Arménie a eu lieu au début des années 90 et s’est arrêtée en 1994. La victoire des Arméniens a été suivie d’un très long cessez-le-feu. La Russie, la France et les États-Unis devaient en principe favoriser un accord durable entre les belligérants mais un accord de paix n’a jamais pu être signé.

En 2020, l’Azerbaïdjan, avec une armée fortement renforcée par ses richesses pétrolières et les armes sophistiquées que lui a fournies Israël, a repris la majeure partie du Haut-Karabakh. Depuis, une force de paix russe, peu active, est censée maintenir la paix et garantir l’ouverture de la seule route qui relie le Haut-Karabakh à l’extérieur, le couloir de Latchine.

Le statut politique du Haut-Karabakh devra être négocié. Aujourd’hui, ce qui est en jeu est plus fondamental: le respect des droits humains et des valeurs fondamentales de nos démocraties. Et c’est ce qui motive une prise de position d’Amnesty International France, qui lance un cri d’alarme sur la situation humanitaire de cette région.

«La malheureuse loi des affaires»

Pour nous en Suisse, une question de fond se pose: est-il réaliste de prétendre développer notre économie en étant complice d’un banditisme militaire qui pourrait conduire à un désastre humanitaire? Bien des gens vous diront, sur un ton volontiers fataliste et résigné, que c’est malheureusement la loi des affaires. Toutefois, bien rares sont ceux qui prennent le temps de réfléchir aux conséquences d’un tel cynisme pour nous-mêmes.

Jeter les considérations éthiques aux orties, ce serait un peu comme prétendre que «les affaires sont les affaires» et qu’on peut donc même commercer avec la mafia. Ce cynisme qui se prétend volontiers réaliste oublie une chose: en collaborant avec des bandits, on finit tôt ou tard par se dégrader soi-même et à leur ressembler. Est-ce bien cela que nous voulons pour la Suisse et pour nos enfants?

Pierre Farron Afficher plus Pasteur

