Le directeur de Swiss Olympic en interview - «Une médaille ne suffit pas à faire grandir un sport à long terme»

Le dirigeant de l’Association olympique suisse, Roger Schnegg, revient sur les «Jeux de la pandémie». Il dresse son bilan suisse et se projette sur l’avenir des JO.

Roger Schnegg reste optimiste pour une prochaine candidature suisse à l’organisation des JO. « Il faut s’armer de patience et attendre le moment idéal », précise-t-il

Roger Schnegg, êtes-vous un directeur heureux avec ce bilan de treize médailles suisses?

Oui, absolument. Nous n’avions pas misé sur autant de succès. On dit normalement qu’il faut trois chances pour décrocher une médaille. Là, on était plutôt sur un ratio de deux sur trois, voire trois sur trois. Et puis ce sont surtout des jeunes athlètes qui ont été médaillés, ce qui est réjouissant pour l’avenir.