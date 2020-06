Conflit syndical à Avenches – Une medtech aurait profité du Covid pour faire faillite Le syndicat Unia et d’anciens employés dénoncent une entreprise spécialisée dans les analyses sanguines. Selon eux, elle aurait touché des aides d’urgence tout en orchestrant son rachat. Erwan Le Bec DÉVELOPPEMENT SUIT

Il s’agit d’argent public versé pour sauver une entreprise durant la crise sanitaire, d’employés impayés au bord des larmes, et d’une discrète mais prometteuse entreprise de medtech installée à Avenches. En tout cas aux dernières nouvelles. Le syndicat Unia dénonce la société Day Medical SA. Elle aurait profité du coronavirus pour se mettre en faillite, tout en préparant la reprise de ses activités par une société australienne.

«Comment je me sens? Humiliée, perdue, jetée. Triste. On travaillait pour des hôpitaux, pour des patients, et on disparaît pour du fric. Je ne sais pas. On n’avait vraiment pas besoin de ça.» Ce sont les mots d’une des employées sur la quarantaine de collaborateurs de cette medtech, dont plusieurs ont manifesté jeudi matin à Avenches, à l’appel de leur syndicat, qui, de son aveu même, n’avait jamais vu ça.

Day Medical, s’est implantée en 2010 sur un terrain acheté à la Commune par un investisseur habitué du domaine. Les laboratoires sont impressionnants, la boîte est prometteuse et annonce un «fleuron» biomédical de pointe dans une Broye trop coutumière des halls logistiques.

Difficultés fin 2018

Spécialisée dans les machines d’analyse sanguine, permettant en quelques instants d’étudier une goutte de sang, elle offrait ses services à quelques hôpitaux suisses, à des cliniques à l’étranger et à des entreprises actives dans le domaine des transfusions. En 2017, son capital-actions pèse 2,5 millions de francs: c’est un domaine porteur. En 2018, la société est reprise par un investisseur australien, à la tête d’une entreprise similaire, Haemokinesis. Une société sœur zurichoise, Haemokinesis Switzerland, sera ouverte en 2019. «Mais les affaires tournaient mal, indique une autre employée. On voyait sur les visages qu’il se tramait quelque chose. Ils ont essayé de vendre du matériel de diagnostic pour le coronavirus, ça n’a pas marché.» Tandis que l’entreprise sollicitait et obtenait, d’après plusieurs sources, un «prêt Covid» de 250’000 francs de la part de l’État. Il aurait servi à payer les salaires de mars.

Les salaires d’avril ne seront pas versés, assure Unia. Y compris certains pourtant au bénéfice de compensations de RHT versés par le Service de l’emploi. Les allocations familiales d’avril n’auraient de même pas été versées à la caisse de compensation.

Le vendredi 8 mai, les employés sont convoqués pour le lundi 11, avec prière de remettre leurs badges. Tous ou presque préféreront démissionner collectivement. Officiellement, c’est la crise sanitaire qui est en cause.

Aides étatiques

Ou pas. Les anciens employés, à savoir des laborantins, des manutentionnaires, des techniciens, des gestionnaires et autres, dont plusieurs témoignent sous couvert d’anonymat, sont persuadés du contraire: «Ils préparaient une reprise du business.» D’après eux, la filiale zurichoise devait ensuite reprendre le matériel et les brevets. «Ils en ont profité pour faire ça à moindre coût, pendant que l’État payait.» Le montant versé pour les RHT est toutefois inconnu.

Selon un document que nous avons pu consulter, Haemokinesis Swizerland a adressé le 11 mai aux clients de Day Medical les nouvelles coordonnées bancaires de la société, pour les affaires en cours et les commandes futures. Cette adresse est à Melbourne, en Australie.

Day Medical a demandé sa mise en faillite. Tandis que le logo de Haemokinesis est apparu sur les ateliers avenchois, «il y a quelques semaines», indique un promeneur habitué du coin, surpris.

Unia a dénoncé l’entreprise au Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le syndicat demande que la masse en faillite soit bloquée en Suisse afin de payer les salaires.

Contacté, Haemokinesis réfute les accusations d’Unia.