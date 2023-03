À Prilly, la campagne pour les élections complémentaires à la Municipalité est en cours, et elle est marquée par une tension palpable entre les différentes forces en présence. À une dizaine de jours de la date du scrutin, le Parti socialiste a décidé de faire publier une chronique polémique, remettant une fois de plus en cause l’attitude de notre syndic, brillamment réélu dès le 1er tour en 2021 avec 59,2% de voix, faut-il le rappeler?

«Imposer ses idées en ignorant les avis divergents va à l’encontre des principes démocratiques»

C’est un peu facile de prétendre que la droite a de la peine à digérer sa minorité quand on décide d’adopter une politique autoritaire. Il est important de noter qu’imposer ses idées en ignorant les avis divergents va à l’encontre des principes démocratiques et cause les tensions qui animent notre commune. Le manque de respect dont fait preuve la nouvelle majorité est l’un des principaux points de friction à Prilly.

Tout d’abord, selon notre interprétation, la majorité de gauche a allègrement bafoué le règlement communal lors du vote sur l’usage d’un droit de préemption, contraignant la minorité à sortir de la salle pour défendre ses droits. Ensuite, diverses décisions ont été prises en violation de textes légaux, ce qui a conduit à plusieurs procédures juridiques, bloquant ainsi de nouveaux projets.

La gauche a aussi fait preuve d’absence de respect envers la population en balayant d’un revers de main plus de 600 oppositions déposées contre un projet contesté de pseudo-terrasses, visant en fait à supprimer des places de parc dans un quartier où il en manque déjà. Dernièrement, la Municipalité a désavoué sa propre majorité en décidant d’introduire au 1er janvier la gratuité de la bibliothèque communale, alors qu’un postulat traitant de ce sujet déposé par une conseillère PS n’avait même pas encore été débattu au Conseil communal.

Prendre en compte les avis divergents

Les partis de gauche ont le droit de faire avancer leur politique et leurs idées, mais cela doit se faire de manière responsable, en considérant les opinions divergentes et en cherchant à travailler avec les autres partis pour trouver des solutions qui fonctionnent pour tous. Les critiques émises par les socialistes à l’encontre de la gestion municipale portent atteinte à la crédibilité de leurs propres membres de gauche, qui ont travaillé en collaboration avec notre syndic pendant de nombreuses années, dans un esprit de coopération constructive et beaucoup plus harmonieux qu’actuellement.

Contrairement à mon homologue socialiste, je veux croire que les tensions s’atténueront si la population élit le candidat de l’alliance du centre et de la droite Luigi Sartorelli, ce dimanche. La droite est convaincue que c’est en travaillant ensemble et en respectant les principes démocratiques que Prilly pourra effectivement atteindre un nouvel équilibre des forces, au bénéfice de toute la population.

Philippe Schroff
Président du PLR Prilly

