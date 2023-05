Proxénétisme conjugal ? – Une mère accuse son ex de l’avoir forcée à se prostituer Le père de ses enfants ne travaillant plus, une trentenaire fribourgeoise s’était muée en dealeuse et travailleuse du sexe pour arrondir les fins de mois du ménage. Benjamin Pillard

Le procès du quadragénaire s’est tenu cette semaine dans la salle d’audience cantonale de Granges-Paccot (FR). BENJAMIN PILLARD

«Ça faisait des années que je disais que j’allais le quitter pour de bon, mais il trouvait chaque fois une entourloupe pour que je reste. Je devais faire ce qu’il disait, n’ayant plus la force de dire non…» C’est tout en pudeur que Muriel*, 39 ans, a témoigné cette semaine devant le tribunal de Morat (FR). Cette mère Courage est revenue dans le détail sur ses sept dernières années de concubinage avec celui qu’elle avait commencé à fréquenter à l’âge de 17 ans, et qui est devenu le père de ses deux enfants, en 2015 et 2018.