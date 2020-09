Suisse – Une mère célibataire n’a pas droit à un aménagement de peine Le Tribunal fédéral a donné tort à une femme condamnée pour trafic de drogue et blanchiment. Elle souhaitait une adaptation de sa peine, en raison de ses enfants.

Une vue d’un motif sur le bâtiment du Tribunal fédéral, à Lausanne (VD). Keystone

Une mère qui élève deux enfants de 6 et 13 ans a tenté en vain d’obtenir des allègements pour l’exécution de sa peine de quatre ans et demi. Le Tribunal fédéral confirme la décision de la justice lucernoise. La femme demandait que la peine prononcée pour trafic de drogue et blanchiment qualifiés soit reportée, ou qu’elle soit autorisée à la purger en semi-détention avec un bracelet électronique ou encore qu’elle soit placée dans un établissement à proximité de ses enfants.

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral rappelle que les parents seuls doivent aussi purger leur peine selon les modalités du jugement. Des exceptions ne peuvent être accordées qu’à des conditions extrêmement strictes, qui ne sont pas réalisées en l’occurrence.

Une épreuve pour la famille

L’exécution d’une peine est une épreuve pour le condamné et sa famille, reconnaît la Cour de droit pénal. Mais la séparation d’un enfant est une conséquence indirecte inévitable de la condamnation. Elle est conforme à la loi.

Contrairement à l’avis de la condamnée, la loi n’est pas lacunaire par rapport à sa situation. Elle ne lui accorde tout simplement aucun droit à une forme d’exécution qui satisferait ses revendications.

Selon les juges de Mon Repos, la recourante ne peut pas non plus invoquer la Convention sur les droits de l’enfant. Il y a tout lieu de penser au contraire qu’elle tente «d’instrumentaliser» ses enfants afin de ne pas purger sa peine. (arrêt 6B_40/2020 du 17 août 2020)

ATS/NXP