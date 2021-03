Tribunal de La Chaux-de-Fonds (NE) – Une mère jugée pour abus sexuels encourt une année avec sursis Un Neuchâtelois a attendu d’avoir 19 ans pour se résoudre à déposer une plainte contre sa mère psychologiquement fragile. Elle l’aurait masturbé lorsqu’il avait entre 6 et 8 ans. Benjamin Pillard

Mère et fils se sont retrouvés dos à dos au Tribunal de La Chaux-de-Fonds, ce mercredi, soit une douzaine d’années après les abus présumés. Archives/Jean-Guy Python

«Garder ça en moi, dans une âme d’enfant et d’ado, puis vivre avec en tant qu’adulte et ne pas pouvoir avancer, ça a été très compliqué, sachant que j’ai déjà très peu d’estime en moi… Je pense que ça ne m’a fait que du bien de pouvoir le dire.» Ce Chaux-de-Fonnier de bientôt 21 ans n’avait plus revu sa mère depuis 2019, année du dépôt de sa plainte contre cette quadragénaire. Ce mercredi devant le tribunal de leur ville, le plaignant a fait face à celle qu’il accuse de l’avoir abusé sexuellement lorsqu’il était enfant. «J’attends que Madame, ma maman, avoue les faits», a-t-il déclaré, ému – tout comme sa génitrice assise à quelques mètres de lui.