L’invité - Une mesure qui profitera à l’économie locale et aux ménages

En récoltant des signatures pour une initiative, on a toujours des conversations enrichissantes. Depuis une dizaine de jours, j’en recueille en faveur des transports publics gratuits dans le canton de Vaud et les soutiens ne manquent pas. Découvrons ensemble pourquoi les familles en sont les principaux défenseurs.

Les familles sont souvent les grandes oubliées de la transition écologique et les transports ne font pas exception. Pourquoi? D’abord parce que les budgets ne sont pas extensibles, particulièrement quand toutes les dépenses sont multipliées par quatre, cinq, ou plus. Dans ce cas, le véhicule privé, souvent nécessaire également de manière professionnelle, est le grand gagnant. Surtout quand les mamans sont contraintes de se transformer en chauffeurs de taxi. Et les abonnements de bus? Il est moins cher de rentabiliser la voiture que de prendre des abonnements nombreux et à des prix parfois même supérieurs à ceux de l’abonnement général.

Les habitants de la périphérie des villes le sont fréquemment parce que ce sont les seuls endroits où les loyers sont abordables. Alors, lorsque les contraintes professionnelles ne les aident que rarement à se passer de la voiture, on voit bien que toutes les bonnes volontés du monde pour lutter contre le changement climatique passent vite à la trappe.

Certains villages sont plus touchés que d’autres. Il est parfois nécessaire de prendre plusieurs bus pour traverser d’un bout à l’autre certaines communes, par exemple. Avec un prix élevé et des horaires pas forcément synchrones, cette organisation complexe peut en dégoûter plus d’un. Imaginez devoir réorganiser votre vie de famille autour de ces contraintes!

Participer à l’évolution

Il faut favoriser l’appropriation de leurs réseaux publics par les habitants. En faisant de tous les Vaudois et de toutes les Vaudoises les propriétaires des transports publics, on leur donne une bonne raison de participer à leur évolution, à la transformation nécessaire aux exigences écologiques et aux nécessités d’un commerce local. Car oui, avec les bons bus, plus besoin de faire ses achats de toute la semaine en voiture dans un grand centre commercial. Et pour ceux qui avaient quand même des abonnements, un pouvoir d’achat augmenté qu’ils pourront mettre dans leur épicerie de quartier.

Et vous? Quand avez-vous pris les transports publics pour la dernière fois? Quand avez-vous calculé les frais d’abonnement d’une famille de cinq personnes? Vous me pensez utopiste? Je rêve tout éveillé? Alors l’EPFL doit être une école du sommeil parce que des chercheurs ont réalisé une étude sur les choix de transports et, bizarrement, ils sont arrivés aux mêmes conclusions que moi et que beaucoup de parents, d’amis et d’étudiants. Voilà pourquoi on signe et fait signer cette initiative. Vous avez un stylo?

Arnaud Durand Afficher plus Membre du comité du Parti pirate

