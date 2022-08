Sortir ce week-end – Une mi-août entre toiles et musique Au menu de cette fin de semaine, au-dessous des étoiles filantes: du cinéma, des concerts classiques et du théâtre en plein air. Caroline Rieder Matthieu Chenal

Le film alpin à l’honneur

Ce film sur les JO de 1928 sera accompagné par Sarah Oswald et Antoine Jaccoud. © 1928 Comité international olympique – tous droits réservés

Cette année dans le cadre du FIFAD, le Festival du film international du film alpin des Diablerets qui s’ouvre ce samedi, trois ciné-concerts en création sont proposés à l’église catholique des Diablerets: un film sur les Jeux olympiques de 1928 mis en musique par Sara Oswald, avec un texte d’Antoine Jaccoud; «Nanouk» sur les Inuits en 1922 avec le duo piano-clarinette de Christian Leroy et Philippe Saucez; et le célèbre «Visages d’enfants» tourné dans le val d’Anniviers en 1923, accompagné par Yves Moulin à l’accordéon.

Concerts à l’aube

Samedi dernier, à l’enseigne de Musiques à l’Aube, Erika Stucky a enchanté le réveil des 200 personnes présentes. MICHEL BERTHOLET

L’association Thelonica, qui fête cet été cinq ans de Musiques à l’Aube face au Léman, reçoit ce samedi Pier, à la Jetée de la Compagnie. Après quatre albums sous le nom de Kassette et parallèlement à des projets collectifs avec des artistes comme Sara Oswald et Emilie Zoé, Laure Betris devient Pier. Un univers immersif et intimiste, avec un nouveau répertoire en français et en chaldéen.

Festival du Lied

En 2020, Le Festival du Lied de Fribourg avait tenu le coup grâce à une formule en plein air à Charmey. Retour à Fribourg avec une programmation de haut vol signée Marie-Claude Chappuis, avec d’incomparables vedettes du chant intime, dont Natalie Dessay et Julian Prégardien!

Semaine de piano à Saint-Légier

Cofondatrice du rendez-vous, la pianiste Edith Fischer revient cette année pour la Semaine internationale de piano et musique de chambre à Saint-Légier.

Pour sa 33e édition, la Semaine internationale de piano et musique de chambre reçoit des pianistes de renom. En ouverture, la pianiste chilienne Edith Fischer, cofondatrice du rendez-vous, interprétera un récital avec des œuvres de Bach, de Beethoven et de Brahms. Le public la retrouvera ensuite lors de la soirée de clôture dédiée à Schubert. Le pianiste russe Boris Berman, le violoncelliste brésilien Matias de Oliveira Pinto et le pianiste hongrois Peter Nagy seront aussi de la partie, tout comme le Lausannois Cédric Pescia.

Bellelay Musiques

L’abbatiale de Bellelay accueille en cinq concerts l’excellence, de la musique ancienne au jazz: Erik Truffaz, Birds on a Wire, Christian Zehnder, Graindelavoix ou Astrig Siranossian magnifient ce haut lieu.

Impro musicale

Fondé il y a vingt-cinq ans, le festival de musique improvisée de Lausanne fourmille de propositions alléchantes avec concerts gratuits de contrepoint, de gospel, d’orgue et même un divertissement équestre et musical! Baiju Bhatt et Florian Favre ouvrent les festivités dimanche à l’Institut de Ribaupierre.

Drive in à Cossonay

Se faire une toile non pas juste sous les étoiles mais dans sa voiture, c’est ce que proposent depuis quelques années le TCS Vaud et le Cinéma de Cossonay. La septième édition démarre ce jeudi, et il reste des places pour samedi 13 août avec «Les bad guys», film d’animation du Français Pierre Perifel, à déguster en famille (âge légal 6 ans, âge recommandé 8 ans).

Conte oriental

La troupe du Croûtion revient avec «Qui veut tuer le grand vizir?» Ce vizir interprété par Fabrice Bruchez démontrera l’étendue de son caractère détestable dans un décor oriental en plein air de 800m2. À la mise en scène, Olivier Duperrex entraîne le public dans une succession de scènes délirantes, dans la tradition des spectacles d’humour qui ont fait le succès de la troupe.

Caroline Rieder est journaliste à la rubrique culture-société depuis 2013. Elle s'occupe en particulier de la littérature romande, mais se penche aussi avec intérêt sur la littérature jeunesse, et divers sujets culturels et sociétaux. Plus d'infos @caroline_rieder Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

