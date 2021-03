Nouvelle agriculture – Une microferme nourrira 200 ménages à Prilly Une exploitation maraîchère s’installe sur des terrains prêtés par la Ville. Les coopérateurs mettront la main à la pâte pour profiter des légumes. Chloé Banerjee-Din

Sur les terres de MULE, les maraîchères Karine Desselberger et Jade Candido Garrett, avec Paola Eicher et Catherine Nachbar (de g. à dr.), membres de la coopérative. Patrick Martin

La pandémie a parfois des effets positifs. À Prilly, on lui doit la création d’une microferme qui pourrait fournir en légumes jusqu’à 200 ménages. «L’idée nous est venue avec deux amis au printemps dernier, alors que les magasins étaient dévalisés et que les gens se tournaient vers les producteurs locaux», raconte Catherine Nachbar. Architecte de formation, la jeune femme a contribué à créer MULE, une coopérative maraîchère dont les premiers légumes sortiront de terre avant l’été.

Le concept est simple et se pose en modèle d’avenir pour des citadins lassés de ne plus savoir ce qu’ils mangent. Mais ceux-ci devront mettre la main à la pâte. La microferme est financée par des coopérateurs, qui achètent une part sociale de 200 francs, puis reçoivent un panier de légumes 40 fois par an. Le prix qu’ils paient pour ce panier varie ensuite en fonction du temps qu’ils passeront à travailler la terre: au minimum deux demi-journées par an.

Volonté politique

Mais un tel projet ne serait pas viable non plus sans volonté politique. La Ville a ainsi prêté gratuitement, pour dix ans, près de 2 hectares de terres au nord de la commune. Pour trois ans, MULE pourra aussi occuper un espace en plein centre-ville, à Pré-Bournoud, pour se mettre en vitrine et proposer des activités pédagogiques.

Alors que les serres sont tout juste montées et que les premiers plantons seront mis en terre dans quelques jours, MULE compte pour l’instant 30 coopérateurs. L’objectif est d’en réunir 80 cette année, puis d’atteindre à terme le chiffre de 200. Trois maraîchères ont déjà été engagées et les investissements initiaux ont été possibles grâce à un financement participatif et des subventions de la Commune et du WWF, notamment.

«Le maraîchage manuel demande beaucoup de main-d’œuvre. L’implication des coopérateurs permet préserver l’environnement tout en maintenant des prix abordables.» Catherine Nachbar, cofondatrice de MULE

Dès cette année, il est prévu de cultiver plus d’une centaine de légumes différents, de la pomme de terre au persil, sans mécanisation et en expérimentant des techniques de culture qui éloignent naturellement les ravageurs. Le gros de ce travail ambitieux reviendra aux maraîchères, qui devraient toutefois bénéficier de meilleures conditions que l’ordinaire de la branche. Autant de principes rendus applicables grâce à l’implication des coopérateurs. «Le maraîchage manuel demande beaucoup de main-d’œuvre, explique Catherine Nachbar. C’est ainsi que nous pouvons préserver l’environnement tout en maintenant des prix abordables.»