Météo – Une minitempête s’abat sur Genève En vingt minutes à peine, 20 millimètres d’eau se sont abattus sur le canton et c’est le chaos. Le SIS a procédé à une soixantaine d’interventions. Marc Bretton

L’orage a fait des dégâts en ville de Genève. Irina Popa

Arbres tombés route de Frontenex, à Landecy et ailleurs, canalisation explosée aux Eaux-Vives, grêle à Bardonnex… En quelques minutes, le chaos s’est abattu sur Genève avec une minitempête, digne des tropiques, selon MétéoSuisse. Entre 19 h 20 et 19 h 45, le vent s’est mis à souffler par rafales allant jusqu’à 80 km/h, le tout accompagné d’une pluie orageuse tombant par seaux et une visibilité réduite à 100 mètres…

Arbres tombés sur la rue de Frontenex Irina Popa

L’orage a longé le Salève avant de se jeter sur la Ville, comme un fauve sur sa proie. En quelques minutes, 20 millimètres de pluie sont tombés. Un avis météo orange a été envoyé à l’Aéroport par MétéoSuisse à 19 h 15, puis un avis rouge bloquant brièvement les mouvements au sol à 19 h 25 pendant quatorze minutes.

L’averse a ensuite continué, un peu moins violemment mais avec détermination avant de s’arrêter peu avant 21 h. Comme on pouvait s’y attendre, le central du SIS a été submergé d’appels. «Pour le moment, nous avons enregistré une soixantaine d’interventions depuis le début de l’orage», souligne le capitaine Nicolas Schumacher. D’autres épisodes orageux, moins violents, sont attendus dans la soirée. Sauf erreur, le dernier épisode de ce type remonte au 9 février. Le canton avait été placé en danger 3 avec des rafales de vents comprises entre 80 et 110 km/h.