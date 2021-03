Applications en panne – Une mise à jour fait planter des apps sur Android Depuis mardi, des problèmes techniques ont mis à mal les applications du système de Google. Comment faire pour régler le problème? Olivier Wurlod

Sur smartphone et tablette, un grand nombre d’applications plantent depuis ce matin. LMD

Dans les magasins spécialisés, les appels de clients désarçonnés se multiplient depuis mardi matin. En cause, le plantage erratique d’applications tournant sur Android, à l’instar de Gmail, Google, Yahoo Mail, etc. Ce dysfonctionnement avait pour cause commune une mise à jour de WebView, ce système développé par Google et dont dépendent des centaines d’applications.

«Nous travaillons actuellement à valider complètement la portée du problème et un correctif est en cours.» Google

Suite à une multiplication des alertes et témoignages sur les réseaux sociaux, le géant américain a rapidement réagi. «Nous sommes conscients d’un problème avec WebView qui provoque le plantage de certaines applications sur Android. Nous travaillons actuellement à valider complètement la portée du problème et un correctif est en cours», avertissait-il.

Finalement, la solution a été trouvée et présentée par Google sur ses canaux d’informations. Après avoir proposé tout simplement de désinstaller et réinstaller complètement WebView pour régler le problème, un correctif existe désormais. Les utilisateurs sont donc invités à installer la mise à jour correctrice d’Android System WebView depuis le Google Play Store.