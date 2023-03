Pour la sixième fois, Tamedia a confié un monitoring qualité à des experts externes indépendants issus du domaine scientifique et de la profession. Leur premier constat, c’est que la transition numérique – notamment vers le mobile – s’est encore accélérée. Et que cela n’a pas eu d’incidence notable sur la fiabilité des contenus. Ils relèvent également des progrès dans les possibilités d’interaction avec les lecteurs. Ces derniers peuvent évidemment commenter les articles, mais aussi signaler les erreurs. Dans ce domaine, ils mettent le doigt sur un potentiel d’amélioration.

Les experts insistent également sur la nécessité que les commentaires et les opinions soient encore mieux balisés comme tels sur les plateformes numériques. Ils saluent particulièrement les enquêtes menées par la cellule ad hoc, y compris celles menées au sein de consortiums internationaux réunissant des médias du monde entier.

«L’équité à l’égard des acteurs et institutions n’a pas non plus été mise en doute en 2022.»

De manière générale, l’équité à l’égard des acteurs et institutions n’a pas non plus été mise en doute en 2022. La transparence et la distance critique à l’égard des sources étaient respectées dans la quasi-totalité des articles analysés. La plupart des rédactions évitent désormais d’utiliser le masculin générique comme norme, avec l’impression que la prise de conscience a progressé et qu’une utilisation raisonnable du langage inclusif devient la règle.

Ils saluent le développement de l’offre multimédia qui permet de rajeunir le lectorat. À relever qu’Alice Randegger («Tribune de Genève» et «24 heures») a décroché, à l’unanimité, le Prix Chuard 2023 pour son podcast «Ondes de choc», qui traite des impacts des violences sexuelles. Cette distinction couronne la meilleure stagiaire romande parmi les 33 ayant obtenu l’an dernier le diplôme de journaliste du Centre de formation au journalisme et aux médias.

En ce qui concerne les deux quotidiens romands, les experts ont évalué la valeur ajoutée amenée par «24 heures» et la «Tribune de Genève», que cela soit sur leurs plateformes numériques ou dans la version imprimée. C’est Géraldine Falbriard, chargée des relations médias de l’Université de Lausanne, qui a été chargée d’analyser les contenus du journal vaudois sur la période de la dernière semaine d’octobre 2022.

Elle a reconnu de la part de la rédaction de «24 heures» un choix et une mise en perspective indépendante et originale d’une dizaine de sujets par jour, avec des approches surprenantes, malgré une actualité locale institutionnelle plutôt modeste en cette période de vacances. Les experts ont également relevé, de façon générale, une meilleure prise en compte de la notion servicielle, notamment dans le traitement de la culture. Si, dans la version imprimée, le niveau de la photographie est notable, des progrès restent à faire sur le site et dans les applications.

Le rapport qualité complet de 2022 est disponible ici.

Res Strehle Afficher plus

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.